Валюты / TYGO
TYGO: Tigo Energy Inc
1.65 USD 0.03 (1.85%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TYGO за сегодня изменился на 1.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.58, а максимальная — 1.67.
Следите за динамикой Tigo Energy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TYGO
Дневной диапазон
1.58 1.67
Годовой диапазон
0.58 1.78
- Предыдущее закрытие
- 1.62
- Open
- 1.64
- Bid
- 1.65
- Ask
- 1.95
- Low
- 1.58
- High
- 1.67
- Объем
- 494
- Дневное изменение
- 1.85%
- Месячное изменение
- 17.86%
- 6-месячное изменение
- 89.66%
- Годовое изменение
- -5.17%
