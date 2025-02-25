通貨 / TYGO
TYGO: Tigo Energy Inc
1.81 USD 0.04 (2.26%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TYGOの今日の為替レートは、2.26%変化しました。日中、通貨は1あたり1.78の安値と1.87の高値で取引されました。
Tigo Energy Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TYGO News
- Zacks Industry Outlook Highlights Sunrun, Shoals Technologies and Tigo Energy
- 3 Stocks to Buy as Solar Power Set to Drive 50%+ of New Capacity
- Tigo Energy, Inc. (TYGO) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Tigo Energy, EG4 Electronics to manufacture solar products in US
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Tigo Energy stock rating upgraded to Buy by Roth/MKM on positive outlook
- Tigo Energy TYGO Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tigo Energy stock price target raised to $6 from $3 at H.C. Wainwright
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- Tigo Energy, Inc. (TYGO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tigo Energy, Inc. (TYGO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Tigo Energy’s Q2 2025 revenue surges 89.4%
- Tigo Energy stock rises after launching inverter power control feature
- Tigo Energy launches inverter power output control for solar systems
- Tigo Energy and BayWa r.e. Empower High-Wattage C&I Solar in Thailand
- Tigo Energy and sonnen certify compatibility for solar-storage systems
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio - Q1 2025 Update
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q4 2024 Update
1日のレンジ
1.78 1.87
1年のレンジ
0.58 1.90
- 以前の終値
- 1.77
- 始値
- 1.80
- 買値
- 1.81
- 買値
- 2.11
- 安値
- 1.78
- 高値
- 1.87
- 出来高
- 634
- 1日の変化
- 2.26%
- 1ヶ月の変化
- 29.29%
- 6ヶ月の変化
- 108.05%
- 1年の変化
- 4.02%
