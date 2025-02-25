货币 / TYGO
TYGO: Tigo Energy Inc
1.77 USD 0.12 (7.27%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TYGO汇率已更改7.27%。当日，交易品种以低点1.62和高点1.90进行交易。
关注Tigo Energy Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TYGO新闻
- Zacks Industry Outlook Highlights Sunrun, Shoals Technologies and Tigo Energy
- 3 Stocks to Buy as Solar Power Set to Drive 50%+ of New Capacity
- Tigo Energy, Inc. (TYGO) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Tigo Energy, EG4 Electronics to manufacture solar products in US
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Tigo Energy stock rating upgraded to Buy by Roth/MKM on positive outlook
- Tigo Energy TYGO Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tigo Energy stock price target raised to $6 from $3 at H.C. Wainwright
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- Tigo Energy, Inc. (TYGO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tigo Energy, Inc. (TYGO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Tigo Energy’s Q2 2025 revenue surges 89.4%
- Tigo Energy stock rises after launching inverter power control feature
- Tigo Energy launches inverter power output control for solar systems
- Tigo Energy and BayWa r.e. Empower High-Wattage C&I Solar in Thailand
- Tigo Energy and sonnen certify compatibility for solar-storage systems
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio - Q1 2025 Update
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q4 2024 Update
日范围
1.62 1.90
年范围
0.58 1.90
- 前一天收盘价
- 1.65
- 开盘价
- 1.64
- 卖价
- 1.77
- 买价
- 2.07
- 最低价
- 1.62
- 最高价
- 1.90
- 交易量
- 1.360 K
- 日变化
- 7.27%
- 月变化
- 26.43%
- 6个月变化
- 103.45%
- 年变化
- 1.72%
