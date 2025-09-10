FiyatlarBölümler
TXN: Texas Instruments Incorporated

179.37 USD 2.25 (1.24%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TXN fiyatı bugün -1.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 178.17 ve Yüksek fiyatı olarak 183.25 aralığında işlem gördü.

Texas Instruments Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
178.17 183.25
Yıllık aralık
139.96 221.69
Önceki kapanış
181.62
Açılış
182.59
Satış
179.37
Alış
179.67
Düşük
178.17
Yüksek
183.25
Hacim
20.968 K
Günlük değişim
-1.24%
Aylık değişim
-10.04%
6 aylık değişim
0.04%
Yıllık değişim
-12.95%
