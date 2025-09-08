クォートセクション
通貨 / TXN
TXN: Texas Instruments Incorporated

181.62 USD 1.32 (0.73%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TXNの今日の為替レートは、0.73%変化しました。日中、通貨は1あたり180.31の安値と183.72の高値で取引されました。

Texas Instruments Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
180.31 183.72
1年のレンジ
139.96 221.69
以前の終値
180.30
始値
183.24
買値
181.62
買値
181.92
安値
180.31
高値
183.72
出来高
16.820 K
1日の変化
0.73%
1ヶ月の変化
-8.91%
6ヶ月の変化
1.30%
1年の変化
-11.86%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K