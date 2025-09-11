货币 / TXN
TXN: Texas Instruments Incorporated
179.98 USD 2.35 (1.32%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TXN汇率已更改1.32%。当日，交易品种以低点179.98和高点179.98进行交易。
关注Texas Instruments Incorporated动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
179.98 179.98
年范围
139.96 221.69
- 前一天收盘价
- 177.63
- 开盘价
- 179.98
- 卖价
- 179.98
- 买价
- 180.28
- 最低价
- 179.98
- 最高价
- 179.98
- 交易量
- 2
- 日变化
- 1.32%
- 月变化
- -9.73%
- 6个月变化
- 0.38%
- 年变化
- -12.66%
