TXN: Texas Instruments Incorporated
180.30 USD 2.67 (1.50%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TXN para hoje mudou para 1.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 177.61 e o mais alto foi 182.57.
Veja a dinâmica do par de moedas Texas Instruments Incorporated. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
177.61 182.57
Faixa anual
139.96 221.69
- Fechamento anterior
- 177.63
- Open
- 177.84
- Bid
- 180.30
- Ask
- 180.60
- Low
- 177.61
- High
- 182.57
- Volume
- 14.443 K
- Mudança diária
- 1.50%
- Mudança mensal
- -9.57%
- Mudança de 6 meses
- 0.56%
- Mudança anual
- -12.50%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh