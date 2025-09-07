Валюты / TXN
TXN: Texas Instruments Incorporated
177.63 USD 0.57 (0.32%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TXN за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 177.28, а максимальная — 181.14.
Следите за динамикой Texas Instruments Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TXN
Дневной диапазон
177.28 181.14
Годовой диапазон
139.96 221.69
- Предыдущее закрытие
- 178.20
- Open
- 178.79
- Bid
- 177.63
- Ask
- 177.93
- Low
- 177.28
- High
- 181.14
- Объем
- 15.505 K
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- -10.91%
- 6-месячное изменение
- -0.93%
- Годовое изменение
- -13.80%
