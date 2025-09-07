КотировкиРазделы
Валюты / TXN
Назад в Рынок акций США

TXN: Texas Instruments Incorporated

177.63 USD 0.57 (0.32%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TXN за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 177.28, а максимальная — 181.14.

Следите за динамикой Texas Instruments Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
177.28 181.14
Годовой диапазон
139.96 221.69
Предыдущее закрытие
178.20
Open
178.79
Bid
177.63
Ask
177.93
Low
177.28
High
181.14
Объем
15.505 K
Дневное изменение
-0.32%
Месячное изменение
-10.91%
6-месячное изменение
-0.93%
Годовое изменение
-13.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.