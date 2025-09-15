CotizacionesSecciones
TXN: Texas Instruments Incorporated

180.30 USD 2.67 (1.50%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de TXN de hoy ha cambiado un 1.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 177.61, mientras que el máximo ha alcanzado 182.57.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Texas Instruments Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
177.61 182.57
Rango anual
139.96 221.69
Cierres anteriores
177.63
Open
177.84
Bid
180.30
Ask
180.60
Low
177.61
High
182.57
Volumen
14.443 K
Cambio diario
1.50%
Cambio mensual
-9.57%
Cambio a 6 meses
0.56%
Cambio anual
-12.50%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B