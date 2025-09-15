Divisas / TXN
TXN: Texas Instruments Incorporated
180.30 USD 2.67 (1.50%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TXN de hoy ha cambiado un 1.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 177.61, mientras que el máximo ha alcanzado 182.57.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Texas Instruments Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TXN News
- ADI's Industrial Segment Improves: What's Driving the Growth?
- 2 High-Yield Dividend Stocks You'll Wish You Had Bought 10 Years From Now
- Lloyds Banking Group amplía su asociación con Broadcom para la banca digital
- New Highs, Low Drama
- El director ejecutivo de Broadcom (AVGO) Tan Hock E vende acciones por 50 millones de dólares
- Nvidia Stock Falls As China Pressures U.S. Chipmakers
- Texas Instruments (TXN) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Investigación arancelaria de China podría cambiar la dinámica del mercado de chips
- China Targets U.S. Chip Sector Ahead of Trade Talks
- HSBC analiza el impacto de una investigación china sobre chips analógicos de EE.UU.
- Las acciones de semiconductores caen tras investigaciones de China sobre chips de EE.UU.
- What Is Going On With Texas Instruments And Analog Devices Stocks On Monday? - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- New Mountain Finance, Texas Instruments, Analog Devices And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Futuros mixtos; decisión de la Fed se avecina; conversaciones EE.UU.-China
Rango diario
177.61 182.57
Rango anual
139.96 221.69
- Cierres anteriores
- 177.63
- Open
- 177.84
- Bid
- 180.30
- Ask
- 180.60
- Low
- 177.61
- High
- 182.57
- Volumen
- 14.443 K
- Cambio diario
- 1.50%
- Cambio mensual
- -9.57%
- Cambio a 6 meses
- 0.56%
- Cambio anual
- -12.50%
