TXN: Texas Instruments Incorporated

179.37 USD 2.25 (1.24%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TXN ha avuto una variazione del -1.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 178.17 e ad un massimo di 183.25.

Segui le dinamiche di Texas Instruments Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
178.17 183.25
Intervallo Annuale
139.96 221.69
Chiusura Precedente
181.62
Apertura
182.59
Bid
179.37
Ask
179.67
Minimo
178.17
Massimo
183.25
Volume
20.968 K
Variazione giornaliera
-1.24%
Variazione Mensile
-10.04%
Variazione Semestrale
0.04%
Variazione Annuale
-12.95%
20 settembre, sabato