TXN: Texas Instruments Incorporated
181.62 USD 1.32 (0.73%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TXN hat sich für heute um 0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 180.31 bis zu einem Hoch von 183.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Texas Instruments Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
180.31 183.72
Jahresspanne
139.96 221.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 180.30
- Eröffnung
- 183.24
- Bid
- 181.62
- Ask
- 181.92
- Tief
- 180.31
- Hoch
- 183.72
- Volumen
- 16.820 K
- Tagesänderung
- 0.73%
- Monatsänderung
- -8.91%
- 6-Monatsänderung
- 1.30%
- Jahresänderung
- -11.86%
