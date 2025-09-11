KurseKategorien
TXN: Texas Instruments Incorporated

181.62 USD 1.32 (0.73%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TXN hat sich für heute um 0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 180.31 bis zu einem Hoch von 183.72 gehandelt.

Verfolgen Sie die Texas Instruments Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
180.31 183.72
Jahresspanne
139.96 221.69
Vorheriger Schlusskurs
180.30
Eröffnung
183.24
Bid
181.62
Ask
181.92
Tief
180.31
Hoch
183.72
Volumen
16.820 K
Tagesänderung
0.73%
Monatsänderung
-8.91%
6-Monatsänderung
1.30%
Jahresänderung
-11.86%
