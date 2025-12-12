TVA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Texas Ventures Acquisition III Corp hisse senedi 10.51 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.51 - 10.52 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.53 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. TVA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Texas Ventures Acquisition III Corp hisse senedi temettü ödüyor mu? Texas Ventures Acquisition III Corp hisse senedi şu anda 10.51 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 5.31% ve USD değerlerini izler. TVA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

TVA hisse senedi nasıl alınır? Texas Ventures Acquisition III Corp hisselerini şu anki 10.51 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.51 ve Ask 10.81 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı -0.10% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte TVA fiyat hareketlerini takip edin.

TVA hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Texas Ventures Acquisition III Corp hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.98 - 12.27 ve mevcut fiyatı 10.51 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.51 veya Ask 10.81 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.04% ve 6 aylık değişim oranı 4.27% değerlerini karşılaştırır. TVA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Texas Ventures Acquisition III Corp hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Texas Ventures Acquisition III Corp hisse senedi yıllık olarak 12.27 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.98 - 12.27). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.53 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Texas Ventures Acquisition III Corp performansını takip edin.

Texas Ventures Acquisition III Corp hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Texas Ventures Acquisition III Corp (TVA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.98 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.51 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.98 - 12.27 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki TVA fiyat hareketlerini izleyin.