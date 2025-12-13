报价部分
货币 / TVA
TVA: Texas Ventures Acquisition III Corp

10.56 USD 0.03 (0.28%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TVA汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点10.51和高点10.58进行交易。

关注Texas Ventures Acquisition III Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

TVA股票今天的价格是多少？

Texas Ventures Acquisition III Corp股票今天的定价为10.56。它在10.51 - 10.58范围内交易，昨天的收盘价为10.53，交易量达到62。TVA的实时价格图表显示了这些更新。

Texas Ventures Acquisition III Corp股票是否支付股息？

Texas Ventures Acquisition III Corp目前的价值为10.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.81%和USD。实时查看图表以跟踪TVA走势。

如何购买TVA股票？

您可以以10.56的当前价格购买Texas Ventures Acquisition III Corp股票。订单通常设置在10.56或10.86附近，而62和-0.19%显示市场活动。立即关注TVA的实时图表更新。

如何投资TVA股票？

投资Texas Ventures Acquisition III Corp需要考虑年度范围9.98 - 12.27和当前价格10.56。许多人在以10.56或10.86下订单之前，会比较-0.56%和。实时查看TVA价格图表，了解每日变化。

Texas Ventures Acquisition III Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Texas Ventures Acquisition III Corp的最高价格是12.27。在9.98 - 12.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Texas Ventures Acquisition III Corp的绩效。

Texas Ventures Acquisition III Corp股票的最低价格是多少？

Texas Ventures Acquisition III Corp（TVA）的最低价格为9.98。将其与当前的10.56和9.98 - 12.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TVA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TVA股票是什么时候拆分的？

Texas Ventures Acquisition III Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.53和5.81%中可见。

日范围
10.51 10.58
年范围
9.98 12.27
前一天收盘价
10.53
开盘价
10.58
卖价
10.56
买价
10.86
最低价
10.51
最高价
10.58
交易量
62
日变化
0.28%
月变化
-0.56%
6个月变化
4.76%
年变化
5.81%
13 十二月, 星期六