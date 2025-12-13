TVA: Texas Ventures Acquisition III Corp
今日TVA汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点10.51和高点10.58进行交易。
关注Texas Ventures Acquisition III Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
TVA股票今天的价格是多少？
Texas Ventures Acquisition III Corp股票今天的定价为10.56。它在10.51 - 10.58范围内交易，昨天的收盘价为10.53，交易量达到62。TVA的实时价格图表显示了这些更新。
Texas Ventures Acquisition III Corp股票是否支付股息？
Texas Ventures Acquisition III Corp目前的价值为10.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.81%和USD。实时查看图表以跟踪TVA走势。
如何购买TVA股票？
您可以以10.56的当前价格购买Texas Ventures Acquisition III Corp股票。订单通常设置在10.56或10.86附近，而62和-0.19%显示市场活动。立即关注TVA的实时图表更新。
如何投资TVA股票？
投资Texas Ventures Acquisition III Corp需要考虑年度范围9.98 - 12.27和当前价格10.56。许多人在以10.56或10.86下订单之前，会比较-0.56%和。实时查看TVA价格图表，了解每日变化。
Texas Ventures Acquisition III Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Texas Ventures Acquisition III Corp的最高价格是12.27。在9.98 - 12.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Texas Ventures Acquisition III Corp的绩效。
Texas Ventures Acquisition III Corp股票的最低价格是多少？
Texas Ventures Acquisition III Corp（TVA）的最低价格为9.98。将其与当前的10.56和9.98 - 12.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TVA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TVA股票是什么时候拆分的？
Texas Ventures Acquisition III Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.53和5.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.53
- 开盘价
- 10.58
- 卖价
- 10.56
- 买价
- 10.86
- 最低价
- 10.51
- 最高价
- 10.58
- 交易量
- 62
- 日变化
- 0.28%
- 月变化
- -0.56%
- 6个月变化
- 4.76%
- 年变化
- 5.81%