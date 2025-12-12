- Aperçu
TVA: Texas Ventures Acquisition III Corp
Le taux de change de TVA a changé de -0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.51 et à un maximum de 10.58.
Suivez la dynamique Texas Ventures Acquisition III Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action TVA aujourd'hui ?
L'action Texas Ventures Acquisition III Corp est cotée à 10.52 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.51 - 10.58, a clôturé hier à 10.53 et son volume d'échange a atteint 14. Le graphique en temps réel du cours de TVA présente ces mises à jour.
L'action Texas Ventures Acquisition III Corp verse-t-elle des dividendes ?
Texas Ventures Acquisition III Corp est actuellement valorisé à 10.52. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.41% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TVA.
Comment acheter des actions TVA ?
Vous pouvez acheter des actions Texas Ventures Acquisition III Corp au cours actuel de 10.52. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.52 ou de 10.82, le 14 et le -0.57% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TVA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action TVA ?
Investir dans Texas Ventures Acquisition III Corp implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.98 - 12.27 et le prix actuel 10.52. Beaucoup comparent -0.94% et 4.37% avant de passer des ordres à 10.52 ou 10.82. Consultez le graphique du cours de TVA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Texas Ventures Acquisition III Corp ?
Le cours le plus élevé de Texas Ventures Acquisition III Corp l'année dernière était 12.27. Au cours de 9.98 - 12.27, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.53 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Texas Ventures Acquisition III Corp sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Texas Ventures Acquisition III Corp ?
Le cours le plus bas de Texas Ventures Acquisition III Corp (TVA) sur l'année a été 9.98. Sa comparaison avec 10.52 et 9.98 - 12.27 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TVA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action TVA a-t-elle été divisée ?
Texas Ventures Acquisition III Corp a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.53 et 5.41% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.53
- Ouverture
- 10.58
- Bid
- 10.52
- Ask
- 10.82
- Plus Bas
- 10.51
- Plus Haut
- 10.58
- Volume
- 14
- Changement quotidien
- -0.09%
- Changement Mensuel
- -0.94%
- Changement à 6 Mois
- 4.37%
- Changement Annuel
- 5.41%
