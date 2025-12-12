- Обзор рынка
TVA: Texas Ventures Acquisition III Corp
Курс TVA за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.50, а максимальная — 10.55.
Следите за динамикой Texas Ventures Acquisition III Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TVA сегодня?
Texas Ventures Acquisition III Corp (TVA) сегодня оценивается на уровне 10.53. Инструмент торгуется в пределах 10.50 - 10.55, вчерашнее закрытие составило 10.57, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TVA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Texas Ventures Acquisition III Corp?
Texas Ventures Acquisition III Corp в настоящее время оценивается в 10.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.51% и USD. Отслеживайте движения TVA на графике в реальном времени.
Как купить акции TVA?
Вы можете купить акции Texas Ventures Acquisition III Corp (TVA) по текущей цене 10.53. Ордера обычно размещаются около 10.53 или 10.83, тогда как 13 и 0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TVA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TVA?
Инвестирование в Texas Ventures Acquisition III Corp предполагает учет годового диапазона 9.98 - 12.27 и текущей цены 10.53. Многие сравнивают -0.85% и 4.46% перед размещением ордеров на 10.53 или 10.83. Изучайте ежедневные изменения цены TVA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Texas Ventures Acquisition III Corp?
Самая высокая цена Texas Ventures Acquisition III Corp (TVA) за последний год составила 12.27. Акции заметно колебались в пределах 9.98 - 12.27, сравнение с 10.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Texas Ventures Acquisition III Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Texas Ventures Acquisition III Corp?
Самая низкая цена Texas Ventures Acquisition III Corp (TVA) за год составила 9.98. Сравнение с текущими 10.53 и 9.98 - 12.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TVA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TVA?
В прошлом Texas Ventures Acquisition III Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.57 и 5.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.57
- Open
- 10.50
- Bid
- 10.53
- Ask
- 10.83
- Low
- 10.50
- High
- 10.55
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -0.38%
- Месячное изменение
- -0.85%
- 6-месячное изменение
- 4.46%
- Годовое изменение
- 5.51%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.