TVA: Texas Ventures Acquisition III Corp

10.53 USD 0.04 (0.38%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TVA за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.50, а максимальная — 10.55.

Следите за динамикой Texas Ventures Acquisition III Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TVA сегодня?

Texas Ventures Acquisition III Corp (TVA) сегодня оценивается на уровне 10.53. Инструмент торгуется в пределах 10.50 - 10.55, вчерашнее закрытие составило 10.57, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TVA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Texas Ventures Acquisition III Corp?

Texas Ventures Acquisition III Corp в настоящее время оценивается в 10.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.51% и USD. Отслеживайте движения TVA на графике в реальном времени.

Как купить акции TVA?

Вы можете купить акции Texas Ventures Acquisition III Corp (TVA) по текущей цене 10.53. Ордера обычно размещаются около 10.53 или 10.83, тогда как 13 и 0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TVA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TVA?

Инвестирование в Texas Ventures Acquisition III Corp предполагает учет годового диапазона 9.98 - 12.27 и текущей цены 10.53. Многие сравнивают -0.85% и 4.46% перед размещением ордеров на 10.53 или 10.83. Изучайте ежедневные изменения цены TVA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Texas Ventures Acquisition III Corp?

Самая высокая цена Texas Ventures Acquisition III Corp (TVA) за последний год составила 12.27. Акции заметно колебались в пределах 9.98 - 12.27, сравнение с 10.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Texas Ventures Acquisition III Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Texas Ventures Acquisition III Corp?

Самая низкая цена Texas Ventures Acquisition III Corp (TVA) за год составила 9.98. Сравнение с текущими 10.53 и 9.98 - 12.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TVA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TVA?

В прошлом Texas Ventures Acquisition III Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.57 и 5.51% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.50 10.55
Годовой диапазон
9.98 12.27
Предыдущее закрытие
10.57
Open
10.50
Bid
10.53
Ask
10.83
Low
10.50
High
10.55
Объем
13
Дневное изменение
-0.38%
Месячное изменение
-0.85%
6-месячное изменение
4.46%
Годовое изменение
5.51%
