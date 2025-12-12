- Visão do mercado
TVA: Texas Ventures Acquisition III Corp
A taxa do TVA para hoje mudou para -0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.50 e o mais alto foi 10.55.
Veja a dinâmica do par de moedas Texas Ventures Acquisition III Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TVA hoje?
Hoje Texas Ventures Acquisition III Corp (TVA) está avaliado em 10.53. O instrumento é negociado dentro de 10.50 - 10.55, o fechamento de ontem foi 10.57, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TVA em tempo real.
As ações de Texas Ventures Acquisition III Corp pagam dividendos?
Atualmente Texas Ventures Acquisition III Corp está avaliado em 10.53. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.51% e USD. Monitore os movimentos de TVA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TVA?
Você pode comprar ações de Texas Ventures Acquisition III Corp (TVA) pelo preço atual 10.53. Ordens geralmente são executadas perto de 10.53 ou 10.83, enquanto 13 e 0.29% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TVA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TVA?
Investir em Texas Ventures Acquisition III Corp envolve considerar a faixa anual 9.98 - 12.27 e o preço atual 10.53. Muitos comparam -0.85% e 4.46% antes de enviar ordens em 10.53 ou 10.83. Estude as mudanças diárias de preço de TVA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Texas Ventures Acquisition III Corp?
O maior preço de Texas Ventures Acquisition III Corp (TVA) no último ano foi 12.27. As ações oscilaram bastante dentro de 9.98 - 12.27, e a comparação com 10.57 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Texas Ventures Acquisition III Corp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Texas Ventures Acquisition III Corp?
O menor preço de Texas Ventures Acquisition III Corp (TVA) no ano foi 9.98. A comparação com o preço atual 10.53 e 9.98 - 12.27 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TVA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TVA?
No passado Texas Ventures Acquisition III Corp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.57 e 5.51% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.57
- Open
- 10.50
- Bid
- 10.53
- Ask
- 10.83
- Low
- 10.50
- High
- 10.55
- Volume
- 13
- Mudança diária
- -0.38%
- Mudança mensal
- -0.85%
- Mudança de 6 meses
- 4.46%
- Mudança anual
- 5.51%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.