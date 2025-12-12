- Panoramica
TVA: Texas Ventures Acquisition III Corp
Il tasso di cambio TVA ha avuto una variazione del -0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.50 e ad un massimo di 10.55.
Segui le dinamiche di Texas Ventures Acquisition III Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TVA oggi?
Oggi le azioni Texas Ventures Acquisition III Corp sono prezzate a 10.53. Viene scambiato all'interno di 10.50 - 10.55, la chiusura di ieri è stata 10.57 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TVA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Texas Ventures Acquisition III Corp pagano dividendi?
Texas Ventures Acquisition III Corp è attualmente valutato a 10.53. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.51% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TVA.
Come acquistare azioni TVA?
Puoi acquistare azioni Texas Ventures Acquisition III Corp al prezzo attuale di 10.53. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.53 o 10.83, mentre 13 e 0.29% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TVA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TVA?
Investire in Texas Ventures Acquisition III Corp implica considerare l'intervallo annuale 9.98 - 12.27 e il prezzo attuale 10.53. Molti confrontano -0.85% e 4.46% prima di effettuare ordini su 10.53 o 10.83. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TVA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Texas Ventures Acquisition III Corp?
Il prezzo massimo di Texas Ventures Acquisition III Corp nell'ultimo anno è stato 12.27. All'interno di 9.98 - 12.27, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.57 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Texas Ventures Acquisition III Corp utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Texas Ventures Acquisition III Corp?
Il prezzo più basso di Texas Ventures Acquisition III Corp (TVA) nel corso dell'anno è stato 9.98. Confrontandolo con gli attuali 10.53 e 9.98 - 12.27 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TVA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TVA?
Texas Ventures Acquisition III Corp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.57 e 5.51%.
- Chiusura Precedente
- 10.57
- Apertura
- 10.50
- Bid
- 10.53
- Ask
- 10.83
- Minimo
- 10.50
- Massimo
- 10.55
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- -0.38%
- Variazione Mensile
- -0.85%
- Variazione Semestrale
- 4.46%
- Variazione Annuale
- 5.51%
