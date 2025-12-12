- 概要
TVA: テキサス・ベンチャーズ・アクイジションIII
TVAの今日の為替レートは、-0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり10.51の安値と10.58の高値で取引されました。
テキサス・ベンチャーズ・アクイジションIIIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
TVA株の現在の価格は？
テキサス・ベンチャーズ・アクイジションIIIの株価は本日10.52です。10.51 - 10.58内で取引され、前日の終値は10.53、取引量は14に達しました。TVAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
テキサス・ベンチャーズ・アクイジションIIIの株は配当を出しますか？
テキサス・ベンチャーズ・アクイジションIIIの現在の価格は10.52です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.41%やUSDにも注目します。TVAの動きはライブチャートで確認できます。
TVA株を買う方法は？
テキサス・ベンチャーズ・アクイジションIIIの株は現在10.52で購入可能です。注文は通常10.52または10.82付近で行われ、14や-0.57%が市場の動きを示します。TVAの最新情報はライブチャートで確認できます。
TVA株に投資する方法は？
テキサス・ベンチャーズ・アクイジションIIIへの投資では、年間の値幅9.98 - 12.27と現在の10.52を考慮します。注文は多くの場合10.52や10.82で行われる前に、-0.94%や4.37%と比較されます。TVAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
テキサス・ベンチャーズ・アクイジションIIIの株の最高値は？
テキサス・ベンチャーズ・アクイジションIIIの過去1年の最高値は12.27でした。9.98 - 12.27内で株価は大きく変動し、10.53と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。テキサス・ベンチャーズ・アクイジションIIIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
テキサス・ベンチャーズ・アクイジションIIIの株の最低値は？
テキサス・ベンチャーズ・アクイジションIII(TVA)の年間最安値は9.98でした。現在の10.52や9.98 - 12.27と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TVAの動きはライブチャートで確認できます。
TVAの株式分割はいつ行われましたか？
テキサス・ベンチャーズ・アクイジションIIIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.53、5.41%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.53
- 始値
- 10.58
- 買値
- 10.52
- 買値
- 10.82
- 安値
- 10.51
- 高値
- 10.58
- 出来高
- 14
- 1日の変化
- -0.09%
- 1ヶ月の変化
- -0.94%
- 6ヶ月の変化
- 4.37%
- 1年の変化
- 5.41%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
