TVA: Texas Ventures Acquisition III Corp
Der Wechselkurs von TVA hat sich für heute um -0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.50 bis zu einem Hoch von 10.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Texas Ventures Acquisition III Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TVA heute?
Die Aktie von Texas Ventures Acquisition III Corp (TVA) notiert heute bei 10.53. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.50 - 10.55 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.57 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von TVA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TVA Dividenden?
Texas Ventures Acquisition III Corp wird derzeit mit 10.53 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.51% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TVA zu verfolgen.
Wie kaufe ich TVA-Aktien?
Sie können Aktien von Texas Ventures Acquisition III Corp (TVA) zum aktuellen Kurs von 10.53 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.53 oder 10.83 platziert, während 13 und 0.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TVA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TVA-Aktien?
Bei einer Investition in Texas Ventures Acquisition III Corp müssen die jährliche Spanne 9.98 - 12.27 und der aktuelle Kurs 10.53 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.85% und 4.46%, bevor sie Orders zu 10.53 oder 10.83 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TVA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Texas Ventures Acquisition III Corp?
Der höchste Kurs von Texas Ventures Acquisition III Corp (TVA) im vergangenen Jahr lag bei 12.27. Innerhalb von 9.98 - 12.27 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.57 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Texas Ventures Acquisition III Corp mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Texas Ventures Acquisition III Corp?
Der niedrigste Kurs von Texas Ventures Acquisition III Corp (TVA) im Laufe des Jahres betrug 9.98. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.53 und der Spanne 9.98 - 12.27 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TVA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TVA statt?
Texas Ventures Acquisition III Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.57 und 5.51% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.57
- Eröffnung
- 10.50
- Bid
- 10.53
- Ask
- 10.83
- Tief
- 10.50
- Hoch
- 10.55
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -0.38%
- Monatsänderung
- -0.85%
- 6-Monatsänderung
- 4.46%
- Jahresänderung
- 5.51%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh