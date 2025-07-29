Dövizler / TTMI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TTMI: TTM Technologies Inc
52.12 USD 0.72 (1.36%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TTMI fiyatı bugün -1.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 51.20 ve Yüksek fiyatı olarak 53.94 aralığında işlem gördü.
TTM Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TTMI haberleri
- FNDA: Small Cap Value ETF Outperforming The Benchmark (NYSEARCA:FNDA)
- TTM Technologies hisseleri 51,26 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Ttm Technologies stock hits all-time high at 51.26 USD
- Wall Street Has Eyes On This AI Infrastructure Stock. Here's Why.
- Best Value Stocks to Buy for September 11th
- TTM Technologies at Jefferies Conference: Strategic Diversification Focus
- Truist Securities reiterates Buy rating on TTM Technologies stock
- Wall Street Analysts Believe TTM (TTMI) Could Rally 27.33%: Here's is How to Trade
- TTM (TTMI) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- New Strong Buy Stocks for August 22nd
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- TTM Technologies appoints Edwin Roks as new CEO effective Sept 2
- 3 Reasons Growth Investors Will Love TTM (TTMI)
- TTM (TTMI) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Best Momentum Stock to Buy for August 6th
- Wall Street Analysts See a 29.42% Upside in TTM (TTMI): Can the Stock Really Move This High?
- TTM Technologies Beats Q2 Earnings Estimates, Shares Fall on Weak View
- TTM (TTMI) Q2 Revenue Jumps 21%
- TTM Technologies, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TTMI)
- TTM Technologies, Inc. (TTMI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TTM Technologies (TTMI) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- TTM earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Sanmina, Sarepta Therapeutics, Polaris, Celestica And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
Günlük aralık
51.20 53.94
Yıllık aralık
15.77 53.94
- Önceki kapanış
- 52.84
- Açılış
- 53.14
- Satış
- 52.12
- Alış
- 52.42
- Düşük
- 51.20
- Yüksek
- 53.94
- Hacim
- 6.619 K
- Günlük değişim
- -1.36%
- Aylık değişim
- 21.58%
- 6 aylık değişim
- 155.87%
- Yıllık değişim
- 187.80%
21 Eylül, Pazar