TTMI: TTM Technologies Inc

52.12 USD 0.72 (1.36%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TTMI a changé de -1.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.20 et à un maximum de 53.94.

Suivez la dynamique TTM Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
51.20 53.94
Range Annuel
15.77 53.94
Clôture Précédente
52.84
Ouverture
53.14
Bid
52.12
Ask
52.42
Plus Bas
51.20
Plus Haut
53.94
Volume
6.619 K
Changement quotidien
-1.36%
Changement Mensuel
21.58%
Changement à 6 Mois
155.87%
Changement Annuel
187.80%
