货币 / TTMI
TTMI: TTM Technologies Inc
49.06 USD 1.21 (2.41%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TTMI汇率已更改-2.41%。当日，交易品种以低点48.93和高点50.32进行交易。
关注TTM Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
48.93 50.32
年范围
15.77 51.15
- 前一天收盘价
- 50.27
- 开盘价
- 50.15
- 卖价
- 49.06
- 买价
- 49.36
- 最低价
- 48.93
- 最高价
- 50.32
- 交易量
- 2.023 K
- 日变化
- -2.41%
- 月变化
- 14.44%
- 6个月变化
- 140.84%
- 年变化
- 170.90%
