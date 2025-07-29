통화 / TTMI
TTMI: TTM Technologies Inc
52.12 USD 0.72 (1.36%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TTMI 환율이 오늘 -1.36%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 51.20이고 고가는 53.94이었습니다.
TTM Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TTMI News
- FNDA: Small Cap Value ETF Outperforming The Benchmark (NYSEARCA:FNDA)
- TTM Technologies, 주당 51.26 USD로 사상 최고치 경신
- Ttm Technologies stock hits all-time high at 51.26 USD
- Wall Street Has Eyes On This AI Infrastructure Stock. Here's Why.
- Best Value Stocks to Buy for September 11th
- TTM Technologies at Jefferies Conference: Strategic Diversification Focus
- Truist Securities reiterates Buy rating on TTM Technologies stock
- Wall Street Analysts Believe TTM (TTMI) Could Rally 27.33%: Here's is How to Trade
- TTM (TTMI) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- New Strong Buy Stocks for August 22nd
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- TTM Technologies appoints Edwin Roks as new CEO effective Sept 2
- 3 Reasons Growth Investors Will Love TTM (TTMI)
- TTM (TTMI) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Best Momentum Stock to Buy for August 6th
- Wall Street Analysts See a 29.42% Upside in TTM (TTMI): Can the Stock Really Move This High?
- TTM Technologies Beats Q2 Earnings Estimates, Shares Fall on Weak View
- TTM (TTMI) Q2 Revenue Jumps 21%
- TTM Technologies, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TTMI)
- TTM Technologies, Inc. (TTMI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TTM Technologies (TTMI) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- TTM earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Sanmina, Sarepta Therapeutics, Polaris, Celestica And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
일일 변동 비율
51.20 53.94
년간 변동
15.77 53.94
- 이전 종가
- 52.84
- 시가
- 53.14
- Bid
- 52.12
- Ask
- 52.42
- 저가
- 51.20
- 고가
- 53.94
- 볼륨
- 6.619 K
- 일일 변동
- -1.36%
- 월 변동
- 21.58%
- 6개월 변동
- 155.87%
- 년간 변동율
- 187.80%
