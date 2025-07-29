KurseKategorien
TTMI: TTM Technologies Inc

52.84 USD 3.81 (7.77%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TTMI hat sich für heute um 7.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.12 bis zu einem Hoch von 52.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die TTM Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
50.12 52.95
Jahresspanne
15.77 52.95
Vorheriger Schlusskurs
49.03
Eröffnung
51.00
Bid
52.84
Ask
53.14
Tief
50.12
Hoch
52.95
Volumen
8.524 K
Tagesänderung
7.77%
Monatsänderung
23.26%
6-Monatsänderung
159.40%
Jahresänderung
191.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K