TTMI: TTM Technologies Inc
52.84 USD 3.81 (7.77%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TTMI hat sich für heute um 7.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.12 bis zu einem Hoch von 52.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die TTM Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
50.12 52.95
Jahresspanne
15.77 52.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.03
- Eröffnung
- 51.00
- Bid
- 52.84
- Ask
- 53.14
- Tief
- 50.12
- Hoch
- 52.95
- Volumen
- 8.524 K
- Tagesänderung
- 7.77%
- Monatsänderung
- 23.26%
- 6-Monatsänderung
- 159.40%
- Jahresänderung
- 191.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K