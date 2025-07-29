通貨 / TTMI
TTMI: TTM Technologies Inc
52.84 USD 3.81 (7.77%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TTMIの今日の為替レートは、7.77%変化しました。日中、通貨は1あたり50.12の安値と52.95の高値で取引されました。
TTM Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TTMI News
1日のレンジ
50.12 52.95
1年のレンジ
15.77 52.95
- 以前の終値
- 49.03
- 始値
- 51.00
- 買値
- 52.84
- 買値
- 53.14
- 安値
- 50.12
- 高値
- 52.95
- 出来高
- 8.524 K
- 1日の変化
- 7.77%
- 1ヶ月の変化
- 23.26%
- 6ヶ月の変化
- 159.40%
- 1年の変化
- 191.77%
