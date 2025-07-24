Валюты / TTMI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TTMI: TTM Technologies Inc
50.27 USD 0.87 (1.76%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TTMI за сегодня изменился на 1.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.40, а максимальная — 50.31.
Следите за динамикой TTM Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TTMI
- Best Value Stocks to Buy for September 11th
- TTM Technologies at Jefferies Conference: Strategic Diversification Focus
- Truist Securities reiterates Buy rating on TTM Technologies stock
- Wall Street Analysts Believe TTM (TTMI) Could Rally 27.33%: Here's is How to Trade
- TTM (TTMI) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- New Strong Buy Stocks for August 22nd
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- TTM Technologies appoints Edwin Roks as new CEO effective Sept 2
- 3 Reasons Growth Investors Will Love TTM (TTMI)
- TTM (TTMI) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Best Momentum Stock to Buy for August 6th
- Wall Street Analysts See a 29.42% Upside in TTM (TTMI): Can the Stock Really Move This High?
- TTM Technologies Beats Q2 Earnings Estimates, Shares Fall on Weak View
- TTM (TTMI) Q2 Revenue Jumps 21%
- TTM Technologies, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TTMI)
- TTM Technologies, Inc. (TTMI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TTM Technologies (TTMI) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- TTM earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Sanmina, Sarepta Therapeutics, Polaris, Celestica And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
- Ttm Technologies stock reaches all-time high of 48.69 USD
- TTM Set to Report Q2 Earnings: How Should You Play the Stock?
- AI Giants, Early Leaders In Tech Revolution, Join Best Stock Lists: Check Out IBD 50, Big Cap 20, Sector Leaders, More
- Amphenol Shines Brightly, Closes At Record High: Check Out IBD 50, Big Cap 20, Stock Spotlight
Дневной диапазон
48.40 50.31
Годовой диапазон
15.77 51.15
- Предыдущее закрытие
- 49.40
- Open
- 49.28
- Bid
- 50.27
- Ask
- 50.57
- Low
- 48.40
- High
- 50.31
- Объем
- 5.201 K
- Дневное изменение
- 1.76%
- Месячное изменение
- 17.26%
- 6-месячное изменение
- 146.78%
- Годовое изменение
- 177.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.