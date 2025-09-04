FiyatlarBölümler
TROW: T. Rowe Price Group Inc

105.99 USD 0.20 (0.19%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TROW fiyatı bugün 0.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 104.55 ve Yüksek fiyatı olarak 106.19 aralığında işlem gördü.

T. Rowe Price Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
104.55 106.19
Yıllık aralık
77.85 125.81
Önceki kapanış
105.79
Açılış
105.96
Satış
105.99
Alış
106.29
Düşük
104.55
Yüksek
106.19
Hacim
2.868 K
Günlük değişim
0.19%
Aylık değişim
0.04%
6 aylık değişim
15.79%
Yıllık değişim
-2.06%
