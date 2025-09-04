Валюты / TROW
TROW: T. Rowe Price Group Inc
103.69 USD 0.48 (0.46%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TROW за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 103.28, а максимальная — 104.63.
Следите за динамикой T. Rowe Price Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TROW
Дневной диапазон
103.28 104.63
Годовой диапазон
77.85 125.81
- Предыдущее закрытие
- 104.17
- Open
- 104.22
- Bid
- 103.69
- Ask
- 103.99
- Low
- 103.28
- High
- 104.63
- Объем
- 2.747 K
- Дневное изменение
- -0.46%
- Месячное изменение
- -2.13%
- 6-месячное изменение
- 13.27%
- Годовое изменение
- -4.19%
