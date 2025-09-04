Moedas / TROW
TROW: T. Rowe Price Group Inc
105.71 USD 0.85 (0.81%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TROW para hoje mudou para 0.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 105.14 e o mais alto foi 106.27.
Veja a dinâmica do par de moedas T. Rowe Price Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TROW Notícias
Faixa diária
105.14 106.27
Faixa anual
77.85 125.81
- Fechamento anterior
- 104.86
- Open
- 105.49
- Bid
- 105.71
- Ask
- 106.01
- Low
- 105.14
- High
- 106.27
- Volume
- 352
- Mudança diária
- 0.81%
- Mudança mensal
- -0.23%
- Mudança de 6 meses
- 15.48%
- Mudança anual
- -2.32%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh