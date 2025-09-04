통화 / TROW
TROW: T. Rowe Price Group Inc
105.99 USD 0.20 (0.19%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TROW 환율이 오늘 0.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 104.55이고 고가는 106.19이었습니다.
T. Rowe Price Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TROW News
일일 변동 비율
104.55 106.19
년간 변동
77.85 125.81
- 이전 종가
- 105.79
- 시가
- 105.96
- Bid
- 105.99
- Ask
- 106.29
- 저가
- 104.55
- 고가
- 106.19
- 볼륨
- 2.868 K
- 일일 변동
- 0.19%
- 월 변동
- 0.04%
- 6개월 변동
- 15.79%
- 년간 변동율
- -2.06%
