TROW: T. Rowe Price Group Inc
105.79 USD 0.93 (0.89%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TROWの今日の為替レートは、0.89%変化しました。日中、通貨は1あたり105.14の安値と106.63の高値で取引されました。
T. Rowe Price Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
105.14 106.63
1年のレンジ
77.85 125.81
- 以前の終値
- 104.86
- 始値
- 105.49
- 買値
- 105.79
- 買値
- 106.09
- 安値
- 105.14
- 高値
- 106.63
- 出来高
- 3.931 K
- 1日の変化
- 0.89%
- 1ヶ月の変化
- -0.15%
- 6ヶ月の変化
- 15.57%
- 1年の変化
- -2.25%
