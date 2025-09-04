CotationsSections
TROW: T. Rowe Price Group Inc

105.99 USD 0.20 (0.19%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TROW a changé de 0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 104.55 et à un maximum de 106.19.

Suivez la dynamique T. Rowe Price Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
104.55 106.19
Range Annuel
77.85 125.81
Clôture Précédente
105.79
Ouverture
105.96
Bid
105.99
Ask
106.29
Plus Bas
104.55
Plus Haut
106.19
Volume
2.868 K
Changement quotidien
0.19%
Changement Mensuel
0.04%
Changement à 6 Mois
15.79%
Changement Annuel
-2.06%
