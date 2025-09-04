Devises / TROW
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TROW: T. Rowe Price Group Inc
105.99 USD 0.20 (0.19%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TROW a changé de 0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 104.55 et à un maximum de 106.19.
Suivez la dynamique T. Rowe Price Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TROW Nouvelles
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- Goldman, T. Rowe Team Up on Alternatives for Wealthy, Retirement Savers
- SEI Investments Partners With Mentenova to Expand South African Reach
- L’action Goldman Sachs atteint un niveau record à 793,24 USD
- Franklin Templeton Partners to Expand Private Infrastructure Access
- Is HOOD's Private Markets Access to Retail Investors a Growth Driver?
- T. Rowe Price (TROW) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- T. Rowe Price lance une stratégie d’obligations d’économie bleue de 200 millions de dollars
- Goldman, T. Rowe to sell alternative investments for retirement accounts by year end
- T. Rowe Price launches $200 million blue economy bond strategy
- LAZ's August AUM Up 1.8% Sequentially: Will the Growth Trend Sustain?
- Victory Capital's August AUM Climbs 1.3% to $303.7B on Equity Gains
- Buy 5 Investment Management Stocks to Enhance Your Portfolio Returns
- Goldman CEO says T. Rowe deal gives investors access to retirement products
- The Zacks Analyst Blog Highlights Goldman Sachs, T. Rowe Price, BlackRock and JPMorgan
- New Strong Buy Stocks for September 8th
- Best Income Stocks to Buy for September 8th
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Wall Street's $1.3 Trillion Ghost Just Went Mainstream
- Private Markets Push: Can Goldman Profit From T. Rowe Price Tie-Up?
- Goldman Sachs stock holds steady as KBW reiterates Market Perform rating
- Wall Street's $5M Secret: How the Ultra-Rich Get First Dibs on Private Equity Gold
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.77%
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
Range quotidien
104.55 106.19
Range Annuel
77.85 125.81
- Clôture Précédente
- 105.79
- Ouverture
- 105.96
- Bid
- 105.99
- Ask
- 106.29
- Plus Bas
- 104.55
- Plus Haut
- 106.19
- Volume
- 2.868 K
- Changement quotidien
- 0.19%
- Changement Mensuel
- 0.04%
- Changement à 6 Mois
- 15.79%
- Changement Annuel
- -2.06%
20 septembre, samedi