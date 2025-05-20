FiyatlarBölümler
TRNS
TRNS: Transcat Inc

75.45 USD 0.29 (0.38%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TRNS fiyatı bugün -0.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 75.27 ve Yüksek fiyatı olarak 78.20 aralığında işlem gördü.

Transcat Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
75.27 78.20
Yıllık aralık
68.25 133.40
Önceki kapanış
75.74
Açılış
76.80
Satış
75.45
Alış
75.75
Düşük
75.27
Yüksek
78.20
Hacim
214
Günlük değişim
-0.38%
Aylık değişim
-9.25%
6 aylık değişim
1.47%
Yıllık değişim
-36.45%
