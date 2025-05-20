Dövizler / TRNS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TRNS: Transcat Inc
75.45 USD 0.29 (0.38%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TRNS fiyatı bugün -0.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 75.27 ve Yüksek fiyatı olarak 78.20 aralığında işlem gördü.
Transcat Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRNS haberleri
- Transcat hisseleri, InvestingPro’nun Eylül 2024 aşırı değerlenme uyarısından sonra %40 düştü
- Transcat shares drop 40% after InvestingPro’s September 2024 overvaluation alert
- Transcat CEO Lee Rudow to retire in March 2026
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Transcat stock, cites automation benefits
- Transcat stock holds steady as Oppenheimer reiterates Perform rating
- Transcat Q1 2026 slides: record acquisition and double-digit revenue growth
- Watts Water's Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Both Up Y/Y
- New Strong Buy Stocks for August 7th
- Transcat (TRNS) Reports Q1 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Transcat, Inc. (TRNS) Tops Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Transcat earnings beat by $0.19, revenue topped estimates
- Transcat secures $150 million credit facility to fund acquisition strategy
- Transcat shares fall 40% following InvestingPro’s September 2024 overvaluation alert
- Transcat stock initiated with Buy rating by Lake Street Capital
- Transcat: Struggling Here (NASDAQ:TRNS)
- H.C. Wainwright reaffirms Transcat stock rating with $116 price target
- Transcat to Participate in the Northland Growth Conference 2025
- Northland maintains Transcat stock at Market Perform with $85 target
- Transcat stock price target raised to $105 at Craig-Hallum
- IHS Holding To Rally Around 206%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Canaan (NASDAQ:CAN), Deckers Outdoor (NYSE:DECK)
- Transcat to Participate in the 22nd Annual Craig-Hallum Institutional Investor Conference
- Transcat shares leap on raised price target to $116
- Transcat Q4 2025 presentation: Service segment strength drives 9% revenue growth
- Tesla, Amer Sports Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
Günlük aralık
75.27 78.20
Yıllık aralık
68.25 133.40
- Önceki kapanış
- 75.74
- Açılış
- 76.80
- Satış
- 75.45
- Alış
- 75.75
- Düşük
- 75.27
- Yüksek
- 78.20
- Hacim
- 214
- Günlük değişim
- -0.38%
- Aylık değişim
- -9.25%
- 6 aylık değişim
- 1.47%
- Yıllık değişim
- -36.45%
21 Eylül, Pazar