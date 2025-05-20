Валюты / TRNS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TRNS: Transcat Inc
71.91 USD 1.21 (1.65%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRNS за сегодня изменился на -1.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.54, а максимальная — 73.94.
Следите за динамикой Transcat Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TRNS
- Акции Transcat падают на 40% после предупреждения InvestingPro о переоценке в сентябре 2024 года
- Transcat shares drop 40% after InvestingPro’s September 2024 overvaluation alert
- Transcat CEO Lee Rudow to retire in March 2026
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Transcat stock, cites automation benefits
- Transcat stock holds steady as Oppenheimer reiterates Perform rating
- Transcat Q1 2026 slides: record acquisition and double-digit revenue growth
- Watts Water's Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Both Up Y/Y
- New Strong Buy Stocks for August 7th
- Transcat (TRNS) Reports Q1 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Transcat, Inc. (TRNS) Tops Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Transcat earnings beat by $0.19, revenue topped estimates
- Transcat secures $150 million credit facility to fund acquisition strategy
- Transcat shares fall 40% following InvestingPro’s September 2024 overvaluation alert
- Transcat stock initiated with Buy rating by Lake Street Capital
- Transcat: Struggling Here (NASDAQ:TRNS)
- H.C. Wainwright reaffirms Transcat stock rating with $116 price target
- Transcat to Participate in the Northland Growth Conference 2025
- Northland maintains Transcat stock at Market Perform with $85 target
- Transcat stock price target raised to $105 at Craig-Hallum
- IHS Holding To Rally Around 206%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Canaan (NASDAQ:CAN), Deckers Outdoor (NYSE:DECK)
- Transcat to Participate in the 22nd Annual Craig-Hallum Institutional Investor Conference
- Transcat shares leap on raised price target to $116
- Transcat Q4 2025 presentation: Service segment strength drives 9% revenue growth
- Tesla, Amer Sports Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
Дневной диапазон
71.54 73.94
Годовой диапазон
68.25 133.40
- Предыдущее закрытие
- 73.12
- Open
- 72.78
- Bid
- 71.91
- Ask
- 72.21
- Low
- 71.54
- High
- 73.94
- Объем
- 189
- Дневное изменение
- -1.65%
- Месячное изменение
- -13.51%
- 6-месячное изменение
- -3.29%
- Годовое изменение
- -39.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.