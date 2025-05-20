Moedas / TRNS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TRNS: Transcat Inc
75.23 USD 2.62 (3.61%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TRNS para hoje mudou para 3.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 72.62 e o mais alto foi 75.44.
Veja a dinâmica do par de moedas Transcat Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRNS Notícias
- Ações da Transcat caem 40% após alerta de sobrevalorização do InvestingPro em setembro de 2024
- Transcat shares drop 40% after InvestingPro’s September 2024 overvaluation alert
- Transcat CEO Lee Rudow to retire in March 2026
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Transcat stock, cites automation benefits
- Transcat stock holds steady as Oppenheimer reiterates Perform rating
- Transcat Q1 2026 slides: record acquisition and double-digit revenue growth
- Watts Water's Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Both Up Y/Y
- New Strong Buy Stocks for August 7th
- Transcat (TRNS) Reports Q1 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Transcat, Inc. (TRNS) Tops Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Transcat earnings beat by $0.19, revenue topped estimates
- Transcat secures $150 million credit facility to fund acquisition strategy
- Transcat shares fall 40% following InvestingPro’s September 2024 overvaluation alert
- Transcat stock initiated with Buy rating by Lake Street Capital
- Transcat: Struggling Here (NASDAQ:TRNS)
- H.C. Wainwright reaffirms Transcat stock rating with $116 price target
- Transcat to Participate in the Northland Growth Conference 2025
- Northland maintains Transcat stock at Market Perform with $85 target
- Transcat stock price target raised to $105 at Craig-Hallum
- IHS Holding To Rally Around 206%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Canaan (NASDAQ:CAN), Deckers Outdoor (NYSE:DECK)
- Transcat to Participate in the 22nd Annual Craig-Hallum Institutional Investor Conference
- Transcat shares leap on raised price target to $116
- Transcat Q4 2025 presentation: Service segment strength drives 9% revenue growth
- Tesla, Amer Sports Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
Faixa diária
72.62 75.44
Faixa anual
68.25 133.40
- Fechamento anterior
- 72.61
- Open
- 72.94
- Bid
- 75.23
- Ask
- 75.53
- Low
- 72.62
- High
- 75.44
- Volume
- 47
- Mudança diária
- 3.61%
- Mudança mensal
- -9.51%
- Mudança de 6 meses
- 1.17%
- Mudança anual
- -36.64%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh