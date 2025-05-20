通貨 / TRNS
TRNS: Transcat Inc
75.74 USD 3.13 (4.31%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TRNSの今日の為替レートは、4.31%変化しました。日中、通貨は1あたり72.62の安値と76.09の高値で取引されました。
Transcat Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRNS News
- トランスキャット株、InvestingProの2024年9月過大評価警告後に40%下落
- Transcat CEO Lee Rudow to retire in March 2026
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Transcat stock, cites automation benefits
- Transcat stock holds steady as Oppenheimer reiterates Perform rating
- Transcat Q1 2026 slides: record acquisition and double-digit revenue growth
- Watts Water's Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Both Up Y/Y
- New Strong Buy Stocks for August 7th
- Transcat (TRNS) Reports Q1 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Transcat, Inc. (TRNS) Tops Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Transcat earnings beat by $0.19, revenue topped estimates
- Transcat secures $150 million credit facility to fund acquisition strategy
- Transcat stock initiated with Buy rating by Lake Street Capital
- Transcat: Struggling Here (NASDAQ:TRNS)
- H.C. Wainwright reaffirms Transcat stock rating with $116 price target
- Transcat to Participate in the Northland Growth Conference 2025
- Northland maintains Transcat stock at Market Perform with $85 target
- Transcat stock price target raised to $105 at Craig-Hallum
- IHS Holding To Rally Around 206%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Canaan (NASDAQ:CAN), Deckers Outdoor (NYSE:DECK)
- Transcat to Participate in the 22nd Annual Craig-Hallum Institutional Investor Conference
- Transcat shares leap on raised price target to $116
- Transcat Q4 2025 presentation: Service segment strength drives 9% revenue growth
- Tesla, Amer Sports Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
1日のレンジ
72.62 76.09
1年のレンジ
68.25 133.40
- 以前の終値
- 72.61
- 始値
- 72.94
- 買値
- 75.74
- 買値
- 76.04
- 安値
- 72.62
- 高値
- 76.09
- 出来高
- 202
- 1日の変化
- 4.31%
- 1ヶ月の変化
- -8.90%
- 6ヶ月の変化
- 1.86%
- 1年の変化
- -36.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K