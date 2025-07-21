FiyatlarBölümler
Dövizler / TRGP
TRGP: Targa Resources Inc

164.43 USD 5.64 (3.32%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TRGP fiyatı bugün -3.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 163.72 ve Yüksek fiyatı olarak 170.19 aralığında işlem gördü.

Targa Resources Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
163.72 170.19
Yıllık aralık
146.55 218.51
Önceki kapanış
170.07
Açılış
170.19
Satış
164.43
Alış
164.73
Düşük
163.72
Yüksek
170.19
Hacim
3.067 K
Günlük değişim
-3.32%
Aylık değişim
-0.87%
6 aylık değişim
-17.07%
Yıllık değişim
11.75%
21 Eylül, Pazar