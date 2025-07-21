Dövizler / TRGP
TRGP: Targa Resources Inc
164.43 USD 5.64 (3.32%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TRGP fiyatı bugün -3.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 163.72 ve Yüksek fiyatı olarak 170.19 aralığında işlem gördü.
Targa Resources Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
163.72 170.19
Yıllık aralık
146.55 218.51
- Önceki kapanış
- 170.07
- Açılış
- 170.19
- Satış
- 164.43
- Alış
- 164.73
- Düşük
- 163.72
- Yüksek
- 170.19
- Hacim
- 3.067 K
- Günlük değişim
- -3.32%
- Aylık değişim
- -0.87%
- 6 aylık değişim
- -17.07%
- Yıllık değişim
- 11.75%
21 Eylül, Pazar