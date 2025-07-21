통화 / TRGP
TRGP: Targa Resources Inc
164.43 USD 5.64 (3.32%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TRGP 환율이 오늘 -3.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 163.72이고 고가는 170.19이었습니다.
Targa Resources Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TRGP News
- BMO, 전력 수요 증가로 미국 가스 미드스트림 주식에 낙관적
- BMO bullish on US gas midstream stocks on power demand
- BMO 캐피탈, Targa Resources에 ’시장수익률 상회’ 등급 부여
- BMO Capital initiates Targa Resources stock with Outperform rating
- Targa Resources: The Growth Story Isn't Over (NYSE:TRGP)
- Targa Opens Non-Binding Forza Pipeline Bids to Boost Delaware Gas Flow
- AMZA: Examining The Structure And Suitability Of This MLP ETF (NYSEARCA:AMZA)
- Targa Resources Stock: Is It a Smart Hold in Today's Market?
- Targa Resources Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Miss
- Goldman Sachs lowers Targa Resources stock price target to $186 on capex increase
- CFRA raises Targa Resources stock price target to $177 on strong pipeline volumes
- Earnings call transcript: Targa Resources Q2 2025 earnings beat EPS forecast
- Compared to Estimates, Targa Resources (TRGP) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Targa TRGP Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Targa Resources beats profit estimates on record gas volumes, boosts share buyback program
- Targa Resources earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Targa Resources Q2 2025 slides: Adjusted EBITDA jumps 18% on Permian growth
- NRG Energy stock added to RayJa’s Analyst Current Favorites list
- Targa Resources beats earnings, raises capital spending on early project completions
- ClearBridge Energy MLP Sector Q2 2025 Commentary
- Insights Into Targa Resources (TRGP) Q2: Wall Street Projections for Key Metrics
- Cash Windfall From Trump’s Tax Law Is Starting to Show Up at Big Companies
- TYG: Renewables Keep Producing Losses, But Strength In Midstream Offsets It
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.04%
일일 변동 비율
163.72 170.19
년간 변동
146.55 218.51
- 이전 종가
- 170.07
- 시가
- 170.19
- Bid
- 164.43
- Ask
- 164.73
- 저가
- 163.72
- 고가
- 170.19
- 볼륨
- 3.067 K
- 일일 변동
- -3.32%
- 월 변동
- -0.87%
- 6개월 변동
- -17.07%
- 년간 변동율
- 11.75%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K