TRGP: Targa Resources Inc

170.07 USD 3.55 (2.13%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TRGP hat sich für heute um 2.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 167.18 bis zu einem Hoch von 171.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die Targa Resources Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
167.18 171.20
Jahresspanne
146.55 218.51
Vorheriger Schlusskurs
166.52
Eröffnung
168.88
Bid
170.07
Ask
170.37
Tief
167.18
Hoch
171.20
Volumen
4.093 K
Tagesänderung
2.13%
Monatsänderung
2.53%
6-Monatsänderung
-14.23%
Jahresänderung
15.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K