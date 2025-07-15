Währungen / TRGP
TRGP: Targa Resources Inc
170.07 USD 3.55 (2.13%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TRGP hat sich für heute um 2.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 167.18 bis zu einem Hoch von 171.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Targa Resources Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
167.18 171.20
Jahresspanne
146.55 218.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 166.52
- Eröffnung
- 168.88
- Bid
- 170.07
- Ask
- 170.37
- Tief
- 167.18
- Hoch
- 171.20
- Volumen
- 4.093 K
- Tagesänderung
- 2.13%
- Monatsänderung
- 2.53%
- 6-Monatsänderung
- -14.23%
- Jahresänderung
- 15.58%
