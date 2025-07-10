货币 / TRGP
TRGP: Targa Resources Inc
162.88 USD 0.40 (0.24%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TRGP汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点162.29和高点164.67进行交易。
关注Targa Resources Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRGP新闻
- Targa Resources: The Growth Story Isn't Over (NYSE:TRGP)
- Targa Opens Non-Binding Forza Pipeline Bids to Boost Delaware Gas Flow
- AMZA: Examining The Structure And Suitability Of This MLP ETF (NYSEARCA:AMZA)
- Targa Resources Stock: Is It a Smart Hold in Today's Market?
- Targa Resources Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Miss
- Goldman Sachs lowers Targa Resources stock price target to $186 on capex increase
- CFRA raises Targa Resources stock price target to $177 on strong pipeline volumes
- Earnings call transcript: Targa Resources Q2 2025 earnings beat EPS forecast
- Compared to Estimates, Targa Resources (TRGP) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Targa TRGP Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Targa Resources beats profit estimates on record gas volumes, boosts share buyback program
- Targa Resources earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Targa Resources Q2 2025 slides: Adjusted EBITDA jumps 18% on Permian growth
- NRG Energy stock added to RayJa’s Analyst Current Favorites list
- Targa Resources beats earnings, raises capital spending on early project completions
- ClearBridge Energy MLP Sector Q2 2025 Commentary
- Insights Into Targa Resources (TRGP) Q2: Wall Street Projections for Key Metrics
- Cash Windfall From Trump’s Tax Law Is Starting to Show Up at Big Companies
- TYG: Renewables Keep Producing Losses, But Strength In Midstream Offsets It
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.04%
- Oakmark Equity And Income Fund Q2 2025 Commentary
- Scotiabank raises Targa Resources stock price target to $201 on growth outlook
- Targa Resources stock price target maintained at $228 by UBS
- Targa Resources stock price target raised to $209 from $189 at JPMorgan
日范围
162.29 164.67
年范围
146.55 218.51
- 前一天收盘价
- 163.28
- 开盘价
- 164.17
- 卖价
- 162.88
- 买价
- 163.18
- 最低价
- 162.29
- 最高价
- 164.67
- 交易量
- 2.263 K
- 日变化
- -0.24%
- 月变化
- -1.81%
- 6个月变化
- -17.85%
- 年变化
- 10.70%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值