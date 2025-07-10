Валюты / TRGP
TRGP: Targa Resources Inc
162.88 USD 0.40 (0.24%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRGP за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 162.29, а максимальная — 164.67.
Следите за динамикой Targa Resources Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TRGP
Дневной диапазон
162.29 164.67
Годовой диапазон
146.55 218.51
- Предыдущее закрытие
- 163.28
- Open
- 164.17
- Bid
- 162.88
- Ask
- 163.18
- Low
- 162.29
- High
- 164.67
- Объем
- 2.263 K
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- -1.81%
- 6-месячное изменение
- -17.85%
- Годовое изменение
- 10.70%
