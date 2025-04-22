Dövizler / TRC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TRC: Tejon Ranch Co
16.26 USD 0.12 (0.73%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TRC fiyatı bugün -0.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.21 ve Yüksek fiyatı olarak 16.47 aralığında işlem gördü.
Tejon Ranch Co hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRC haberleri
- Tejon Ranch: Theoretically Cheap Compared To Land Value, But Uncertainties Remain (TRC)
- Tejon Ranch appoints Robert D. Velasquez as interim CFO and treasurer
- Tejon Ranch CFO Brown sells $99k in shares
- The RMR Group: Stock Is Undervalued But Needs To Grow Revenues Into 2026
- Court Issues Opinion on Centennial at Tejon Ranch
- Glenbrook Calls on Tejon’s Independent Directors to Act Now to Let Shareholders Call Special Meetings
- Tejon Ranch Announces Final Voting Results of 2025 Annual Meeting of Shareholders
- Tejon Ranch: I’m No Longer Bearish, But I’m Still Not Buying (NYSE:TRC)
Günlük aralık
16.21 16.47
Yıllık aralık
14.70 19.39
- Önceki kapanış
- 16.38
- Açılış
- 16.28
- Satış
- 16.26
- Alış
- 16.56
- Düşük
- 16.21
- Yüksek
- 16.47
- Hacim
- 180
- Günlük değişim
- -0.73%
- Aylık değişim
- -5.90%
- 6 aylık değişim
- 2.65%
- Yıllık değişim
- -7.09%
21 Eylül, Pazar