TRC: Tejon Ranch Co

16.38 USD 0.05 (0.31%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TRC hat sich für heute um 0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.20 bis zu einem Hoch von 16.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tejon Ranch Co-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
16.20 16.43
Jahresspanne
14.70 19.39
Vorheriger Schlusskurs
16.33
Eröffnung
16.43
Bid
16.38
Ask
16.68
Tief
16.20
Hoch
16.43
Volumen
299
Tagesänderung
0.31%
Monatsänderung
-5.21%
6-Monatsänderung
3.41%
Jahresänderung
-6.40%
