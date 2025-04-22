Währungen / TRC
TRC: Tejon Ranch Co
16.38 USD 0.05 (0.31%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TRC hat sich für heute um 0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.20 bis zu einem Hoch von 16.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tejon Ranch Co-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TRC News
- Tejon Ranch: Theoretically Cheap Compared To Land Value, But Uncertainties Remain (TRC)
- Tejon Ranch appoints Robert D. Velasquez as interim CFO and treasurer
- Tejon Ranch CFO Brown sells $99k in shares
- The RMR Group: Stock Is Undervalued But Needs To Grow Revenues Into 2026
- Court Issues Opinion on Centennial at Tejon Ranch
- Glenbrook Calls on Tejon’s Independent Directors to Act Now to Let Shareholders Call Special Meetings
- Tejon Ranch Announces Final Voting Results of 2025 Annual Meeting of Shareholders
- Tejon Ranch: I’m No Longer Bearish, But I’m Still Not Buying (NYSE:TRC)
Tagesspanne
16.20 16.43
Jahresspanne
14.70 19.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.33
- Eröffnung
- 16.43
- Bid
- 16.38
- Ask
- 16.68
- Tief
- 16.20
- Hoch
- 16.43
- Volumen
- 299
- Tagesänderung
- 0.31%
- Monatsänderung
- -5.21%
- 6-Monatsänderung
- 3.41%
- Jahresänderung
- -6.40%
