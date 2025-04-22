Moedas / TRC
TRC: Tejon Ranch Co
16.33 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TRC para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.20 e o mais alto foi 16.43.
Veja a dinâmica do par de moedas Tejon Ranch Co. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
16.20 16.43
Faixa anual
14.70 19.39
- Fechamento anterior
- 16.33
- Open
- 16.43
- Bid
- 16.33
- Ask
- 16.63
- Low
- 16.20
- High
- 16.43
- Volume
- 134
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -5.50%
- Mudança de 6 meses
- 3.09%
- Mudança anual
- -6.69%
