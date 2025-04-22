통화 / TRC
TRC: Tejon Ranch Co
16.26 USD 0.12 (0.73%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TRC 환율이 오늘 -0.73%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.21이고 고가는 16.47이었습니다.
Tejon Ranch Co 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- Tejon Ranch: Theoretically Cheap Compared To Land Value, But Uncertainties Remain (TRC)
- Tejon Ranch appoints Robert D. Velasquez as interim CFO and treasurer
- Tejon Ranch CFO Brown sells $99k in shares
- The RMR Group: Stock Is Undervalued But Needs To Grow Revenues Into 2026
- Court Issues Opinion on Centennial at Tejon Ranch
- Glenbrook Calls on Tejon’s Independent Directors to Act Now to Let Shareholders Call Special Meetings
- Tejon Ranch Announces Final Voting Results of 2025 Annual Meeting of Shareholders
- Tejon Ranch: I’m No Longer Bearish, But I’m Still Not Buying (NYSE:TRC)
일일 변동 비율
16.21 16.47
년간 변동
14.70 19.39
- 이전 종가
- 16.38
- 시가
- 16.28
- Bid
- 16.26
- Ask
- 16.56
- 저가
- 16.21
- 고가
- 16.47
- 볼륨
- 180
- 일일 변동
- -0.73%
- 월 변동
- -5.90%
- 6개월 변동
- 2.65%
- 년간 변동율
- -7.09%
