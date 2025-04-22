Валюты / TRC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TRC: Tejon Ranch Co
16.47 USD 0.15 (0.90%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRC за сегодня изменился на -0.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.36, а максимальная — 16.54.
Следите за динамикой Tejon Ranch Co. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TRC
- Tejon Ranch: Theoretically Cheap Compared To Land Value, But Uncertainties Remain (TRC)
- Tejon Ranch appoints Robert D. Velasquez as interim CFO and treasurer
- Tejon Ranch CFO Brown sells $99k in shares
- The RMR Group: Stock Is Undervalued But Needs To Grow Revenues Into 2026
- Court Issues Opinion on Centennial at Tejon Ranch
- Glenbrook Calls on Tejon’s Independent Directors to Act Now to Let Shareholders Call Special Meetings
- Tejon Ranch Announces Final Voting Results of 2025 Annual Meeting of Shareholders
- Tejon Ranch: I’m No Longer Bearish, But I’m Still Not Buying (NYSE:TRC)
Дневной диапазон
16.36 16.54
Годовой диапазон
14.70 19.39
- Предыдущее закрытие
- 16.62
- Open
- 16.53
- Bid
- 16.47
- Ask
- 16.77
- Low
- 16.36
- High
- 16.54
- Объем
- 90
- Дневное изменение
- -0.90%
- Месячное изменение
- -4.69%
- 6-месячное изменение
- 3.98%
- Годовое изменение
- -5.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.