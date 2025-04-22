Valute / TRC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TRC: Tejon Ranch Co
16.26 USD 0.12 (0.73%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TRC ha avuto una variazione del -0.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.21 e ad un massimo di 16.47.
Segui le dinamiche di Tejon Ranch Co. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRC News
- Tejon Ranch: Theoretically Cheap Compared To Land Value, But Uncertainties Remain (TRC)
- Tejon Ranch appoints Robert D. Velasquez as interim CFO and treasurer
- Tejon Ranch CFO Brown sells $99k in shares
- The RMR Group: Stock Is Undervalued But Needs To Grow Revenues Into 2026
- Court Issues Opinion on Centennial at Tejon Ranch
- Glenbrook Calls on Tejon’s Independent Directors to Act Now to Let Shareholders Call Special Meetings
- Tejon Ranch Announces Final Voting Results of 2025 Annual Meeting of Shareholders
- Tejon Ranch: I’m No Longer Bearish, But I’m Still Not Buying (NYSE:TRC)
Intervallo Giornaliero
16.21 16.47
Intervallo Annuale
14.70 19.39
- Chiusura Precedente
- 16.38
- Apertura
- 16.28
- Bid
- 16.26
- Ask
- 16.56
- Minimo
- 16.21
- Massimo
- 16.47
- Volume
- 180
- Variazione giornaliera
- -0.73%
- Variazione Mensile
- -5.90%
- Variazione Semestrale
- 2.65%
- Variazione Annuale
- -7.09%
20 settembre, sabato