TRC: Tejon Ranch Co

16.26 USD 0.12 (0.73%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TRC ha avuto una variazione del -0.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.21 e ad un massimo di 16.47.

Segui le dinamiche di Tejon Ranch Co. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
16.21 16.47
Intervallo Annuale
14.70 19.39
Chiusura Precedente
16.38
Apertura
16.28
Bid
16.26
Ask
16.56
Minimo
16.21
Massimo
16.47
Volume
180
Variazione giornaliera
-0.73%
Variazione Mensile
-5.90%
Variazione Semestrale
2.65%
Variazione Annuale
-7.09%
20 settembre, sabato