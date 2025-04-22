通貨 / TRC
TRC: Tejon Ranch Co
16.38 USD 0.05 (0.31%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TRCの今日の為替レートは、0.31%変化しました。日中、通貨は1あたり16.20の安値と16.43の高値で取引されました。
Tejon Ranch Coダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TRC News
- Tejon Ranch: Theoretically Cheap Compared To Land Value, But Uncertainties Remain (TRC)
- Tejon Ranch appoints Robert D. Velasquez as interim CFO and treasurer
- Tejon Ranch CFO Brown sells $99k in shares
- The RMR Group: Stock Is Undervalued But Needs To Grow Revenues Into 2026
- Court Issues Opinion on Centennial at Tejon Ranch
- Glenbrook Calls on Tejon’s Independent Directors to Act Now to Let Shareholders Call Special Meetings
- Tejon Ranch Announces Final Voting Results of 2025 Annual Meeting of Shareholders
- Tejon Ranch: I’m No Longer Bearish, But I’m Still Not Buying (NYSE:TRC)
1日のレンジ
16.20 16.43
1年のレンジ
14.70 19.39
- 以前の終値
- 16.33
- 始値
- 16.43
- 買値
- 16.38
- 買値
- 16.68
- 安値
- 16.20
- 高値
- 16.43
- 出来高
- 299
- 1日の変化
- 0.31%
- 1ヶ月の変化
- -5.21%
- 6ヶ月の変化
- 3.41%
- 1年の変化
- -6.40%
