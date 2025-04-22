货币 / TRC
TRC: Tejon Ranch Co
16.37 USD 0.10 (0.61%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TRC汇率已更改-0.61%。当日，交易品种以低点16.35和高点16.76进行交易。
关注Tejon Ranch Co动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TRC新闻
- Tejon Ranch: Theoretically Cheap Compared To Land Value, But Uncertainties Remain (TRC)
- Tejon Ranch appoints Robert D. Velasquez as interim CFO and treasurer
- Tejon Ranch CFO Brown sells $99k in shares
- The RMR Group: Stock Is Undervalued But Needs To Grow Revenues Into 2026
- Court Issues Opinion on Centennial at Tejon Ranch
- Glenbrook Calls on Tejon’s Independent Directors to Act Now to Let Shareholders Call Special Meetings
- Tejon Ranch Announces Final Voting Results of 2025 Annual Meeting of Shareholders
- Tejon Ranch: I’m No Longer Bearish, But I’m Still Not Buying (NYSE:TRC)
日范围
16.35 16.76
年范围
14.70 19.39
- 前一天收盘价
- 16.47
- 开盘价
- 16.52
- 卖价
- 16.37
- 买价
- 16.67
- 最低价
- 16.35
- 最高价
- 16.76
- 交易量
- 592
- 日变化
- -0.61%
- 月变化
- -5.27%
- 6个月变化
- 3.35%
- 年变化
- -6.46%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值