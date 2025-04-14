FiyatlarBölümler
Dövizler / TOMZ
Geri dön - Hisse senetleri

TOMZ: TOMI Environmental Solutions Inc

0.96 USD 0.03 (3.03%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TOMZ fiyatı bugün -3.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.94 ve Yüksek fiyatı olarak 0.97 aralığında işlem gördü.

TOMI Environmental Solutions Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TOMZ haberleri

Günlük aralık
0.94 0.97
Yıllık aralık
0.63 1.50
Önceki kapanış
0.99
Açılış
0.96
Satış
0.96
Alış
1.26
Düşük
0.94
Yüksek
0.97
Hacim
45
Günlük değişim
-3.03%
Aylık değişim
17.07%
6 aylık değişim
15.66%
Yıllık değişim
29.73%
21 Eylül, Pazar